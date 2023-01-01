Силы противовоздушной обороны уничтожили 7 БпЛА «Shahed-136» в небе над Николаевской областью во время одной из атак в новогоднюю ночь.

Об этом в Facebook сообщает воздушное командование «Юг».

В сообщении указано, что 31 декабря с 22:00 до 23:30 россияне направили атаку дронами-камикадзе по объектам над Николаевщиной, однако силы и средства противовоздушной обороны уничтожили семь «Shahed-136».

Всего в новогоднюю ночь над Украиной уничтожены 45 ударных беспилотников-камикадзе иранского производства «Shahed-131/136». Из них украинские войска успели уничтожить 13 в прошлом году, а уже 32 в 2023 году.

«Испортить праздник украинцам не получилось!», – добавляют в Воздушном командовании «Юг».

Вчера в день, 31 декабря, российские войска обстреляли Николаев, разрушив 2 жилых дома. Также в результате обстрела произошел пожар на территории гаражного кооператива.