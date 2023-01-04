Экспредседатель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин направил извлеченный из него осколок послу Франции для президента Эмануэля Макрона, заявив, что был ранен из французской гаубицы «Caesar» в оккупированном Донецке.

Письмо Дмитрий Рогозин опубликовал в своем телеграмм-канале.

«Недавно в результате подлого террористического акта в Донецке я получил тяжелое ранение. Лишь благодаря большому мастерству и терпению русских военных и гражданских врачей я снова жив и почти здоров. В этом конверте вместе с моим письмом вы видите осколок от снаряда, выпущенного французской 155-мм самоходной артиллерийской установкой Caesar. Он пробил мне правое плечо и застрял в пятом шейном позвонке всего в миллиметре от того, чтобы убить меня или сделать неподвижным инвалидом. Этот выпущенный французской гаубицей снаряд убил двух моих молодых друзей, оставив их жен вдовами, а детей сиротами. Эти ребята сопровождали нас с Вами в поездке на Байконур, Вы давили им руки. Теперь они убиты оружием, поставленным на Украину вашей страной», — написал он.

Дмитрий Рогозин заявил, что «сотни людей» убиты на Донбассе «французским оружием и французскими наемниками».

«Господин посол, творящий Франция, что вы делаете в конфликте, который разожгли между славянскими народами западные политики? Надеюсь, Вы понимаете степень своей личной ответственности за эти убийства! Вы же чрезвычайный и полномочный представитель Пятой Республики Вам и отвечать. А обломок, вырезанный хирургами из моего хребта, прошу передать президенту Франции Эммануэлю Макрону. И еще скажите ему, что никто не уйдет от ответственности за военные преступления Франции, США, Великобритании, Германии и других стран НАТО в Донбассе. Все наши жертвы — на вашей совести, равно как и появление на карте Европы фашистской Украины — тоже на вашей совести», — добавил он.

Напомним, Дмитрий Рогозин был ранен в оккупированном россиянами Донецке 21 декабря во время обстрела гостиничного комплекса «Шеш Беш». Там он будто бы отмечал день рождения.

Также напомним, что в 2015 году Дмитрий Рогозин во время тренировочной стрельбы в тире случайно ранил себя в ногу.