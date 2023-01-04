В селе Мирное Николаевской области, расположенном вдоль границы с Херсонской областью, после прихода «русского мира» разрушена почти вся гражданская инфраструктура, а именно 95%.
Об этом свидетельствуют кадры, снятые «Південь інформ» с высоты птичьего полета.
От некогда уютного, живописного николаевского села россияне оставили одни руины: разрушены дома местных жителей, школы, садики админздания.
Несмотря на все, местные жители верят, что смогут отстроить село Мирное, изуродованное российским агрессором, и вернуть туда жизнь.
Ранее сообщалось, что из-за российских обстрелов по состоянию на январь 2023 года в селе Котлярово Николаевской области разрушены или уничтожены 70% зданий.
|
Україна на шляху до перемоги і у наступному році!Станіслав Мартиросов
|
Підсумки медійного року на МиколаївщиніКатерина Середа
В селе Мирное Николаевской области, расположенном вдоль границы с Херсонской областью, после прихода «русского мира» разрушена почти вся гражданская инфраструктура, а именно 95%.
Об этом свидетельствуют кадры, снятые «Південь інформ» с высоты птичьего полета.
От некогда уютного, живописного николаевского села россияне оставили одни руины: разрушены дома местных жителей, школы, садики админздания.
Несмотря на все, местные жители верят, что смогут отстроить село Мирное, изуродованное российским агрессором, и вернуть туда жизнь.
Ранее сообщалось, что из-за российских обстрелов по состоянию на январь 2023 года в селе Котлярово Николаевской области разрушены или уничтожены 70% зданий.