В селе Мирное Николаевской области, расположенном вдоль границы с Херсонской областью, после прихода «русского мира» разрушена почти вся гражданская инфраструктура, а именно 95%.

Об этом свидетельствуют кадры, снятые «Південь інформ» с высоты птичьего полета.

От некогда уютного, живописного николаевского села россияне оставили одни руины: разрушены дома местных жителей, школы, садики админздания.

Несмотря на все, местные жители верят, что смогут отстроить село Мирное, изуродованное российским агрессором, и вернуть туда жизнь.

Ранее сообщалось, что из-за российских обстрелов по состоянию на январь 2023 года в селе Котлярово Николаевской области разрушены или уничтожены 70% зданий.