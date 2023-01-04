На Бахмутском направлении пограничники отразили штурм и захватили позиции российских оккупантов.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба.
Прикрываясь артиллерией, рашисты попытались захватить одну из передовых позиций украинских защитников.
— Артналит пограничники переждали в укрытиях, а при приближении пехоты противника открыли огонь. Попытка штурма провалилась, враг понес потери и начал убегать. Охранники границы с воинами ВСУ контратаковали и заняли позиции врага, сообщили в ГНСУ.
Во время боя 9 оккупантов были уничтожены, еще около 20 ранены.
В ГНСУ добавили, что в настоящее время Силы обороны продвинулись на 300 метров и закрепляются на новых позициях.
Напомним, аналитики американского Института исследования войны (ISW) предположили, что наступление России на Бахмут, вероятно, уже достигло своей пиковой точки.
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На Бахмутском направлении пограничники отразили штурм и захватили позиции российских оккупантов.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба.
Прикрываясь артиллерией, рашисты попытались захватить одну из передовых позиций украинских защитников.
— Артналит пограничники переждали в укрытиях, а при приближении пехоты противника открыли огонь. Попытка штурма провалилась, враг понес потери и начал убегать. Охранники границы с воинами ВСУ контратаковали и заняли позиции врага, сообщили в ГНСУ.
Во время боя 9 оккупантов были уничтожены, еще около 20 ранены.
В ГНСУ добавили, что в настоящее время Силы обороны продвинулись на 300 метров и закрепляются на новых позициях.
Напомним, аналитики американского Института исследования войны (ISW) предположили, что наступление России на Бахмут, вероятно, уже достигло своей пиковой точки.