Фото: Константин и Влада Либеровы

Наступление России на Бахмут, вероятно, достигло своей пиковой точки, предполагают аналитики американского Института исследования войны (ISW) в отчете от 28 декабря.

ISW приводит определение кульминации из военной доктрины США как «точки, в которой вооруженные силы больше не имеют способностей продолжать свою форму операции, наступательной или оборонительной» и «момент, когда вооруженные силы больше не могут продолжать атаку и должны занять оборонительные позиции или взять операционную паузу ».

— Если российские силы в Бахмуте действительно добились кульминации, они все равно могут продолжать агрессивные наступления. Российские силы, достигшие кульминации, могут продолжать совершать неэффективные нападения на Бахмут силами отдельных отрядов, хотя эти нападения вряд ли приведут к значительным операционным успехам, говорится в отчете.

Напомним, захват Бахмута в Донецкой области для россиян является вопросом идеологическим и медийным. Таким образом, ППК «Вагнера», которая является основной силой РФ на этом направлении, пытается доказать, что может гораздо больше, чем регулярная российская армия.