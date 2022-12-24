Фото: Chris McGrath, Бахмут

Увлечение Бахмута в Донецкой области для россиян является вопросом идеологическим и медийным. Таким образом, ППК «Вагнера», которая является основной силой РФ на этом направлении, пытается доказать, что может гораздо больше, чем регулярная российская армия.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию The New York Times.

Он объяснил, что основатель группы Евгений Пригожин, инсайдер Кремля, предпринял крестовый поход, чтобы захватить Бахмут, пытаясь оттеснить на задний план конкурирующих командиров регулярной российской армии.

– «Вагнер» координирует свои действия с армией, но является основной силой на Бахмутском фронте, – отметил Кирилл Буданов.

По его словам, российский генерал, назначенный в сентябре командующим войсками РФ в Украине, Сергей Суровикин, присоединился к Пригожину в соперничестве с министром обороны России Сергеем Шойгу.

— Здесь есть только идеологический и медийный вопрос. Вот почему отряды «Вагнера» так фанатично пытаются захватить этот город. Им нужно показать, что они сила, и они могут то, что не смогла русская армия. Мы это ясно видим и понимаем, – объяснил начальник украинской разведки.

Кирилл Буданов отметил, что хотя захват Бахмута не считается стратегически важным, это улучшит позиции России на востоке, открыв дороги в другие города Донбасса, которые до сих пор находятся под контролем Украины.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский побывал с рабочей поездкой в Донецкой области, где встретился с украинскими военными, обороняющими город Бахмут .