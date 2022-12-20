Президент Украины Владимир Зеленский побывал с рабочей поездкой в Донецкой области, где встретился с украинскими военными, обороняющими город Бахмут.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Глава государства посетил передовые позиции одной из механизированных бригад, личный состав которой противостоит врагу на подступах к городу. Президент заслушал доклад командира об оперативной обстановке, материально-техническом обеспечении и предложениях по дальнейшим действиям.

Находясь в районе ведения боевых действий, Владимир Зеленский поблагодарил украинских воинов за мужество, стойкость и крепость, которые они демонстрируют отражая атаки врага.

Президент Украины вручил военнослужащим государственные награды. Их получили воины механизированных, мотопехотных, горно-штурмовых, танковых, артиллерийских и аэромобильных подразделений.

Глава государства и все собравшиеся почтили минутой молчания память героев, навсегда оставшихся на поле боя.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский образовал Новокаховскую городскую военную администрацию и назначил ее руководителя.