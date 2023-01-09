Спецслужбы русской Федерации вербовали детей для сбора данных о стратегических объектах.
Об этом в Twitter сообщил министр обороны Алексей Резников.
По его данным, оккупанты для вербовки детей использовали мобильную игру.
— Россия пыталась использовать украинских детей, чтобы те из-за мобильной игры бессознательно предоставляли информацию о расположении стратегически важных объектов, — написал он.
Ранее сообщалось, что частная военная компания «Вагнера» начала вербовать в свои ряды узников из Чечни. Большинство из них были осуждены по политическим мотивам.
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Спецслужбы русской Федерации вербовали детей для сбора данных о стратегических объектах.
Об этом в Twitter сообщил министр обороны Алексей Резников.
По его данным, оккупанты для вербовки детей использовали мобильную игру.
— Россия пыталась использовать украинских детей, чтобы те из-за мобильной игры бессознательно предоставляли информацию о расположении стратегически важных объектов, — написал он.
Ранее сообщалось, что частная военная компания «Вагнера» начала вербовать в свои ряды узников из Чечни. Большинство из них были осуждены по политическим мотивам.