Спецслужбы русской Федерации вербовали детей для сбора данных о стратегических объектах.

Об этом в Twitter сообщил министр обороны Алексей Резников.

По его данным, оккупанты для вербовки детей использовали мобильную игру.

— Россия пыталась использовать украинских детей, чтобы те из-за мобильной игры бессознательно предоставляли информацию о расположении стратегически важных объектов, — написал он.

Ранее сообщалось, что частная военная компания «Вагнера» начала вербовать в свои ряды узников из Чечни. Большинство из них были осуждены по политическим мотивам.