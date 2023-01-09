В России умер научный руководитель концерна «Алмаз-Антей», разработчик семейства ракет «Калибр» Павел Камнев. Ему было 85 лет.

О его смерти в понедельник сообщила пресс-служба концерна, пишет Лига.НОВОСТИ.

Прессслужба Алмаз-Антея отмечает, что Павел Камнев был одним из столпов российского оборонно-промышленного комплекса, ученым в области ракетостроения.

До назначения на должность научного руководителя концерна Камнев возглавлял конструкторское бюро «Новатор», где разрабатывались «Калибры».

Издание также напомнило, что 25 декабря скончался топ-менеджер крупнейшего танкового завода России 75-летний Алексей Маслов, ранее командовавший сухопутными войсками РФ и являвшийся главным военным представителем России при НАТО.

Перед этим 24 декабря в Санкт-Петербурге еще один высокопоставленный топменеджер российской оборонки – 67-летний Александр Бузаков, генеральный директор Адмиралтейских кораблей, главный поставщик подводных лодок для Черноморского флота.