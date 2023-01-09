Удаленный регион в глубине Австралии пострадал от наводнения, которое бывает раз в 100 лет, и военные самолеты вынуждены были эвакуировать жителей.

Об этом сообщает Sky News.

Кризис в регионе Кимберли в Западной Австралии был спровоцирован на прошлой неделе прошлогодним тропическим циклоном Элли, принесшим годовое количество дождей в некоторых районах за считанные дни.

— Люди в Кимберле переживают наводнение, которое происходит раз в 100 лет, это самое сильное наводнение за всю историю Западной Австралии, — подчеркнул Стивен Доусон, министр службы чрезвычайных ситуаций Западной Австралии.

Он сказал, что «вода повсюду» и что в некоторых районах паводковые воды протянулись на 50 км с затоплением, «на сколько достигает глаз».

Премьер-министр правительства Австралии Энтони Альбанезе сказал, что еще слишком рано оценивать полную стоимость восстановления разрушенных автомагистралей и мостов, но окончательная цифра будет достаточно велика.

— Мы видели огромные повреждения инфраструктуры, мы видели людей, потерявших практически все в результате этого бедствия, — добавил Энтони Альбанезе.

Кроме того, пообещал отремонтировать дома и восстановить инфраструктуру во время посещения пострадавших общин. Военная авиация помогала доставить грузы по воздуху и эвакуировала жителей в безопасное место в таких отрезанных городах, как Фицрой-Кроссинг.