Российские оккупанты обстреляли Херсонскую областную детскую клиническую больницу.
Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.
По его словам, российские оккупанты продолжают воевать с Херсонской областной детской клинической больницей.
— Вчера вечером рашисты снова атаковали медучреждение – обстреляли место, где оказывают медицинскую помощь новорожденным малышам. Поврежден 6-этажный неонатальный корпус - в здании выбиты окна, - говорится в сообщении
Также пострадала и поликлиника больницы, в которой из-за обстрелов выбито значительное количество окон.
— К счастью, от этой российской атаки люди не пострадали, — резюмирует Янушевич.
Ранее сообщалось, что в освобожденном Херсоне к централизованному теплоснабжению подключены 84% потребителей.
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Российские оккупанты обстреляли Херсонскую областную детскую клиническую больницу.
Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.
По его словам, российские оккупанты продолжают воевать с Херсонской областной детской клинической больницей.
— Вчера вечером рашисты снова атаковали медучреждение – обстреляли место, где оказывают медицинскую помощь новорожденным малышам. Поврежден 6-этажный неонатальный корпус - в здании выбиты окна, - говорится в сообщении
Также пострадала и поликлиника больницы, в которой из-за обстрелов выбито значительное количество окон.
— К счастью, от этой российской атаки люди не пострадали, — резюмирует Янушевич.
Ранее сообщалось, что в освобожденном Херсоне к централизованному теплоснабжению подключены 84% потребителей.