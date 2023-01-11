Российские оккупанты обстреляли Херсонскую областную детскую клиническую больницу.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

По его словам, российские оккупанты продолжают воевать с Херсонской областной детской клинической больницей.

— Вчера вечером рашисты снова атаковали медучреждение – обстреляли место, где оказывают медицинскую помощь новорожденным малышам. Поврежден 6-этажный неонатальный корпус - в здании выбиты окна, - говорится в сообщении

Также пострадала и поликлиника больницы, в которой из-за обстрелов выбито значительное количество окон.

— К счастью, от этой российской атаки люди не пострадали, — резюмирует Янушевич.

Ранее сообщалось, что в освобожденном Херсоне к централизованному теплоснабжению подключены 84% потребителей.