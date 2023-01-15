По состоянию на утро 15 января увеличилось количество погибших в результате российского ракетного удара по жилой многоэтажке в Днепре 14 января. Погибли 18 человек, 73 получили ранения - 40 из них в больнице.

Об этом сообщает глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

— На утро есть 18 человек, убитых российской ракетой в собственном доме в Днепре. 73 ранены - более 40 из них в больницах, четверо в реанимации - тяжелые, - рассказал он.

Спасательная операция продолжается. Валентин Резниченко добавил, что пока остается неизвестной судьба еще более 40 человек.

Идет демонтаж разрушенных конструкций дома. Уже вывезено около 3 500 тонн обломков.

Напомним, 14 января во время масштабной атаки по Украине россияне попали в многоквартирный дом в Днепре.