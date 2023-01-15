В Николаеве вчера, 14 января из-за отравления угарным газом от газовой колонки, госпитализированы в детскую больницу 6 девочек. Двое детей находятся в реанимационном отделении.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Николаевской области.
Кроме того, из-за отравления угарным газом от твердотопливной печки, в состоянии средней тяжести, в больницу доставлена женщина, которая жила в собственном доме в селе Григоровское Бугской территориальной общины Вознесенского района.
Напомним, ранее в селе Белино Одесской области в результате пожара погибла женщина и трое маленьких детей.
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В Николаеве вчера, 14 января из-за отравления угарным газом от газовой колонки, госпитализированы в детскую больницу 6 девочек. Двое детей находятся в реанимационном отделении.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Николаевской области.
Кроме того, из-за отравления угарным газом от твердотопливной печки, в состоянии средней тяжести, в больницу доставлена женщина, которая жила в собственном доме в селе Григоровское Бугской территориальной общины Вознесенского района.
Напомним, ранее в селе Белино Одесской области в результате пожара погибла женщина и трое маленьких детей.