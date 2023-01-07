В селе Белино Одесской области в результате пожара погибла женщина и трое маленьких детей.

Об этом рассказала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

О пожаре в жилом доме Службе спасения сообщили 6 января в 20:00. Уже менее чем через 20 минут ее локализовали, а через полчаса — ликвидировали. Площадь огня – 80 м².

В результате пожара погибли трое мальчиков 2018, 2019 и 2020 годов рождения, а также их мать 1991 года рождения. В тяжелом состоянии с отравлением продуктами горения госпитализирован отец 1991 года рождения. Причину пожара сейчас устанавливают.

Напомним, в Николаевской области в одном из пожаров в жилом секторе погибла женщина.