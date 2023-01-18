Во Франции в доме престарелых скончался самый старый человек мира — монахиня сестра Андре.

Об этом Reuters сообщили в доме престарелых Тулона, пишет «УП. Жизнь».

Женщина родилась 11 февраля 1904 года и дожила до 118 лет.

Настоящее имя француженки Люсиль Рандон, однако, вступив в католический благотворительный орден в 1944 году, она взяла имя сестры Андре.

Как пишет The Guardian, женщина ушла из жизни во сне.

Люсиль Рандон работала гувернанткой и репетитором. А в 1944-м в возрасте 40 лет ушла в монастырь.

В доме престарелых Сент-Катрин-Лабуре женщина проживала с 1979 года, а с 2009-го – в доме Тулона.

В прошлом году Рандон пережила масштабную вспышку коронавируса в пансионате. Тогда COVID-19 унес жизни 10 других жителей.

После того пресс-секретарь дома престарелых Дэвид Тавелл в комментарии газете Var-Matin заявил, что сестра Андре не испытывала страха перед вирусом.

«Я даже не отдавала себе отчета, что у меня это (коронавирус) есть», — добавила тогда женщина.

Долгое время сестру Андре считали самой старой европейкой, однако после смерти японки Кане Танака в прошлом году она осталась самым старым человеком на Земле.