Житель Первомайского района публично оправдывал и поддерживал вооруженную агрессию военных формирований РФ против Украины. Сейчас мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

Противоправные действия поклонника русского мира разоблачили следователи Первомайского районного отдела полиции вместе с сотрудниками Управления Службы безопасности Украины в Николаевской области.

В ходе досудебного расследования стражи порядка установили, что 43-летний фигурант, в сентябре прошлого года, находясь в публичном месте и будучи достоверно осведомлен о реальных событиях полномасштабного вторжения врага на территории нашей страны, оправдывал, признавал правомерными действия государства-агрессора.

В настоящее время следователи райотдела полиции при процессуальном руководстве Первомайской окружной прокуратуры сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины «Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников». За совершенное злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы.

Продолжается досудебное расследование.

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