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Киберспециалисты Службы безопасности нейтрализовали действовавший в Киевской области канал распространения кремлевской пропаганды.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
В результате следственно-оперативных действий разоблачена «последовательница» Кирилла Стремоусова, которая пыталась организовать разветвленную сеть распространения в интернете кремлевских нарративов по войне в Украине.
Ею оказалась гражданка РФ, которая в 2007 году приехала в Украину и поселилась в Бучанском районе Киевской области.
Первоначально злоумышленница систематически принимала участие в заказных митингах антивакцинаторов, организованных Кириллом Стремоусовым в Киеве. Задокументировано, что женщина также поддерживала тесную связь с женой коллаборанта.
После полномасштабного вторжения она вошла в мощную сеть интернет-агитаторов в столичном регионе, в которую входило еще более 20 человек. Участники сети систематически распространяли враждебный контент на подконтрольных телеграмм-каналах и других социальных сетях, включая запрещенные в Украине.
Злоумышленница распространяла пропагандистские материалы, полученные от кураторов из России, которые находятся на временно оккупированных территориях Херсонской области и АР Крым.
Во время обыска по месту жительства злоумышленницы стражи порядка обнаружили российские паспорта, запрещенную символику и мобильный телефон, из которого она администрировала пропагандистскую группу.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).
В настоящее время фигурантке избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Продолжается расследование.
Следственно-оперативные действия проводились сотрудниками СБУ г. Киева и Киевской области при процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры.
Напомним, что Контрразведка Службы безопасности нейтрализовала действующую агентурную сеть главного управления генштаба вооруженных сил РФ (больше известную как ГРУ) в результате многоэтапной спецоперации в Днепре. В ходе оперативных действий задержаны семь российских агентов.
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Киберспециалисты Службы безопасности нейтрализовали действовавший в Киевской области канал распространения кремлевской пропаганды.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
В результате следственно-оперативных действий разоблачена «последовательница» Кирилла Стремоусова, которая пыталась организовать разветвленную сеть распространения в интернете кремлевских нарративов по войне в Украине.
Ею оказалась гражданка РФ, которая в 2007 году приехала в Украину и поселилась в Бучанском районе Киевской области.
Первоначально злоумышленница систематически принимала участие в заказных митингах антивакцинаторов, организованных Кириллом Стремоусовым в Киеве. Задокументировано, что женщина также поддерживала тесную связь с женой коллаборанта.
После полномасштабного вторжения она вошла в мощную сеть интернет-агитаторов в столичном регионе, в которую входило еще более 20 человек. Участники сети систематически распространяли враждебный контент на подконтрольных телеграмм-каналах и других социальных сетях, включая запрещенные в Украине.
Злоумышленница распространяла пропагандистские материалы, полученные от кураторов из России, которые находятся на временно оккупированных территориях Херсонской области и АР Крым.
Во время обыска по месту жительства злоумышленницы стражи порядка обнаружили российские паспорта, запрещенную символику и мобильный телефон, из которого она администрировала пропагандистскую группу.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).
В настоящее время фигурантке избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Продолжается расследование.
Следственно-оперативные действия проводились сотрудниками СБУ г. Киева и Киевской области при процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры.
Напомним, что Контрразведка Службы безопасности нейтрализовала действующую агентурную сеть главного управления генштаба вооруженных сил РФ (больше известную как ГРУ) в результате многоэтапной спецоперации в Днепре. В ходе оперативных действий задержаны семь российских агентов.