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Контрразведка Службы безопасности нейтрализовала действующую агентурную сеть главного управления генштаба вооруженных сил РФ (более известную как ГРУ) в результате многоэтапной спецоперации в Днепре. В ходе оперативных действий задержаны семь российских агентов.
Об этом сообщили в СБУ.
Собранную информацию оккупанты использовали для подготовки и осуществления ракетных ударов по городу. А после обстрелов агенты посещали места прилетов, чтобы установить последствия воздушных атак и повторно их скорректировать.
В настоящее время проверяется информация о возможной причастности задержанных к ракетному удару РФ по жилому дому в Днепре 14 января этого года.
Кроме того, агенты РФ собирали разведданные о базировании и перемещении подразделений Сил обороны на территории региона, пытаясь выявить позиции украинской системы ПВО.
Всю собранную информацию они передавали представителям групировки через резидента группы.
— Им оказался гражданин РФ, бывший житель Днепра, создавший в 2014 году местную прокремлевскую общественную организацию. Ее представители выступали за создание так называемой «юго-восточной Украинской республики», подконтрольной стране-агрессору. Впоследствии злоумышленник скрылся в России, где был завербован кадровыми сотрудниками ГРУ. По их заданию он создал собственную агентуру из своих «идейных» единомышленников-земляков, – сообщили в СБУ.
Ранее группа находилась в «режиме ожидания», а в октябре 2022 начала активную разведывательно-подрывную деятельность против Украины.
Для коммуникации агенты использовали анонимные мессенджеры, а передавали локации в виде электронных координат с фотоматериалами.
Во время обысков по адресам проживания задержанных правоохранители обнаружили:
Напомним, что за государственную измену будут судить 72-летнего жителя Николаева, корректировавшего огонь оккупантов по инфраструктуре областного центра.
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Контрразведка Службы безопасности нейтрализовала действующую агентурную сеть главного управления генштаба вооруженных сил РФ (более известную как ГРУ) в результате многоэтапной спецоперации в Днепре. В ходе оперативных действий задержаны семь российских агентов.
Об этом сообщили в СБУ.
Собранную информацию оккупанты использовали для подготовки и осуществления ракетных ударов по городу. А после обстрелов агенты посещали места прилетов, чтобы установить последствия воздушных атак и повторно их скорректировать.
В настоящее время проверяется информация о возможной причастности задержанных к ракетному удару РФ по жилому дому в Днепре 14 января этого года.
Кроме того, агенты РФ собирали разведданные о базировании и перемещении подразделений Сил обороны на территории региона, пытаясь выявить позиции украинской системы ПВО.
Всю собранную информацию они передавали представителям групировки через резидента группы.
— Им оказался гражданин РФ, бывший житель Днепра, создавший в 2014 году местную прокремлевскую общественную организацию. Ее представители выступали за создание так называемой «юго-восточной Украинской республики», подконтрольной стране-агрессору. Впоследствии злоумышленник скрылся в России, где был завербован кадровыми сотрудниками ГРУ. По их заданию он создал собственную агентуру из своих «идейных» единомышленников-земляков, – сообщили в СБУ.
Ранее группа находилась в «режиме ожидания», а в октябре 2022 начала активную разведывательно-подрывную деятельность против Украины.
Для коммуникации агенты использовали анонимные мессенджеры, а передавали локации в виде электронных координат с фотоматериалами.
Во время обысков по адресам проживания задержанных правоохранители обнаружили:
Напомним, что за государственную измену будут судить 72-летнего жителя Николаева, корректировавшего огонь оккупантов по инфраструктуре областного центра.