Контрразведка Службы безопасности нейтрализовала действующую агентурную сеть главного управления генштаба вооруженных сил РФ (более известную как ГРУ) в результате многоэтапной спецоперации в Днепре. В ходе оперативных действий задержаны семь российских агентов.

Об этом сообщили в СБУ.

Собранную информацию оккупанты использовали для подготовки и осуществления ракетных ударов по городу. А после обстрелов агенты посещали места прилетов, чтобы установить последствия воздушных атак и повторно их скорректировать.

В настоящее время проверяется информация о возможной причастности задержанных к ракетному удару РФ по жилому дому в Днепре 14 января этого года.

Кроме того, агенты РФ собирали разведданные о базировании и перемещении подразделений Сил обороны на территории региона, пытаясь выявить позиции украинской системы ПВО.

Всю собранную информацию они передавали представителям групировки через резидента группы.

— Им оказался гражданин РФ, бывший житель Днепра, создавший в 2014 году местную прокремлевскую общественную организацию. Ее представители выступали за создание так называемой «юго-восточной Украинской республики», подконтрольной стране-агрессору. Впоследствии злоумышленник скрылся в России, где был завербован кадровыми сотрудниками ГРУ. По их заданию он создал собственную агентуру из своих «идейных» единомышленников-земляков, – сообщили в СБУ.

Ранее группа находилась в «режиме ожидания», а в октябре 2022 начала активную разведывательно-подрывную деятельность против Украины.

Для коммуникации агенты использовали анонимные мессенджеры, а передавали локации в виде электронных координат с фотоматериалами.

Во время обысков по адресам проживания задержанных правоохранители обнаружили:

самодельные взрывные устройства;

компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами законспирированной переписки с врагом;

прокремлевскую литературу.

Напомним, что за государственную измену будут судить 72-летнего жителя Николаева, корректировавшего огонь оккупантов по инфраструктуре областного центра.