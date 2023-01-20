Сегодня, 20 января, в небе над Николаевщиной, а сам в Березанском районе силы ПВО сбили российскую ракету.

Об этом сообщил глава Нацполиции Николаевской области Сергей Шайхет.

Он отметил, что никто из населения не пострадал.

О типе ракеты, которая была сбита, пока не сообщается.

Напомним, за прошедшие сутки россияне наносили удары по акватории и береговой полосе Очаковской общины.