21 января перестало биться сердце известного николаевца Николая Валерьевича Балакирева, который в 1998-2002 годах был вице-мэром Николаева, а затем замглавы Николаевской ОВА.

Об этом сообщили в Николаевском горсовете.

Николай Балакирев родился 31 мая 1950 года в городе Мичуринске Тамбовской области в семье военнослужащего. В 1972 году окончил Одесский политехнический институт. В том же он переезжает в Николаев.

Работал инженером на судостроительном заводе «Океан». А с 1998 по 2000 год занимал должность первого заместителя Николаевского городского головы. В 2000-2002 годах Николай Балакирев был заместителем городского головы. После этого перешел на должность заместителя председателя Николаевской облгосадминистрации, на которой работал до 2005 года.

В 2007-2009 годах возглавлял территориальное управление Государственной инспекции по энергосбережению в Николаевской области.

За высокий профессионализм Николай Балакирев отмечен высокой государственной наградой – в 2009 году он награжден орденом «За заслуги» III степени.

«Николай Валерьевич Балакирев искренне любил родной город и стремился сделать его действительно развитым и комфортным. Все знавшие Николая Валерьевича запомнят его как яркую личность, мудрого и принципиального руководителя, верного товарища и друга. Николаевский городской совет и его исполнительный комитет выражают глубокие соболезнования родным и близким Николая Валерьевича Балакирева. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах», — отметили в горсовете.

Напомним, в возрасте 84 лет из жизни ушел известный грузинский актер, эстрадный певец и кинорежиссер Вахтанг Кикабидзе.