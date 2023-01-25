Гигантский айсберг, размеры которого сопоставимы с Лондоном, откололся от анарктического ледяного щита.

Это уже второе подобное отделение, состоявшееся за последние два года, сообщает Science Alert.

Британская антарктическая служба отмечает, что формирование айсберга явилось следствием естественного процесса и не связано с изменениями климата. Отделившаяся площадь льда оценивается в 1550 квадратных километров.

Первые признаки отделения айсберга учёные заметили еще 10 лет назад, поэтому его образование не стало неожиданностью. Сходный процесс, сопровождавшийся отделением айсберга площадью 1270 квадратных километров, произошел примерно год назад.

Британская исследовательская станция Halley VI ежедневно отслеживает состояние плавучего шельфового ледника. Последний разрыв произошел недалеко от нее, но не нанес никакого вреда. В 2016-2017 годах мобильная исследовательская база была перенесена вглубь суши из соображений безопасности, поскольку трещины во льду угрожали ее отрезать.

С тех пор персонал направляется туда только антарктическим летом с ноября по март, и сейчас на месте находится 21 исследователь. Их должны забрать с помощью вертолета 6 февраля.

Напомним, в феврале 2021 года в Антарктиде от шельфового ледника Бранта откололся айсберг площадью 1270 квадратных километров.