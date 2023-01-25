В Восточнокитайском море в районе безлюдного японского острова Дандзе (префектура Нагасаки) затонуло грузовое судно под гонконгским флагом. На борту находились 22 человека — граждане Китая и Мьянмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK.

Четыре человека были спасены. Южнокорейское агентство утверждает, что спасатели нашли только двоих, остальные считаются пропавшими.

Сигнал бедствия поступил около 23 часов по местному времени 24 января (17:00 по Киеву). Экипаж передавал, что судно наклонилось и начало тонуть.

Грузовой корабль под названием Jin Tian перевозил древесину. Он затонул в 148 километрах к юго-востоку от города Согвипхо на острове Чеджудо.

Работают две спасательные бригады: южнокорейская береговая охрана и коллеги из Японии.

Напомним, несколько лет назад в США у побережья штата Луизиана после выхода из порта в результате шторма в Мексиканском заливе потерпел крушение коммерческий корабль с восемнадцатью людьми на борту. Береговой охране удалось спасти шестерых пассажиров судна.