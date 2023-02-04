Бывший руководитель зоопарка Мексики обвиняется в том, что он приказал убить и приготовить для вечеринки на Рождество карликовых коз.

Об этом пишет «УП. Жизнь».

- Эти четыре животных были убиты и приготовлены на территории зоопарка, и были поданы как еда на вечеринке в конце года, - сказал Фернандо Руис Гутьеррес, директор департамента охраны окружающей среды штата.

Директор Рубен Нава был уволен с должности директора местного зоопарка в городе Чилпансинго 12 января 2023 года после смерти оленя.

Позже официальные лица заявили, что расследование установило, что некоторых животных в зоопарке якобы продавали, торговали или ели по приказу Навы.

В государственном департаменте охраны окружающей среды говорят, что оленей и крупный рогатый скот также продавали частным лицам без должного учета.

Наву также обвиняют в том, что он якобы обменял зебру на инструменты, необходимые для починки вещей в зоопарке, но проверка не обнаружила таких инструментов в заведении.

Неизвестно, было ли Нави официально предъявлено обвинение по делу и был ли у него адвокат.

В Мексике уже давно существует проблема с незаконным приобретением экзотических животных частными лицами.

Известно, что многие годы торговцы наркотиками в Мексике строят частные зверинцы львов, тигров и других диких животных. Хищники иногда убегают, сея панику среди населения.

Напомним, в Николаевской области Кинбурнская коса страдает от обстрелов оккупантов. Там погибло множество диких животных и птиц, а также сгорели реликтовые леса.