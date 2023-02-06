В Западной Австралии акула напала на 16-летнего подростка во время купания в реке Свон. Девушка погибла.

Об этом пишет BBC.

Тело жертвы вытащили из воды в субботу, 4 февраля, в пригороде Перта. По данным полиции, девочка каталась на водных мотоциклах с друзьями. Вероятно, она прыгнула в воду, чтобы поплавать с дельфинами, которых видели поблизости.

По словам инспектора Пола Робинсона из полиции Западной Австралии, здесь редко можно встретить акул. Он призвал жителей близлежащих районов осторожничать.

Напомним, в Новой Зеландии, на пляже близ города Окленд, впервые за семь лет зафиксировали смерть от нападения акулы.