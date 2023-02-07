Площадь лесных пожаров в Николаевской области в 2022 году из-за войны увеличилась на 38 тысяч процентов по сравнению с 2021 годом.

Об этом сообщает Южный офис госпредприятия «Леса Украины».

В целом леса юга имеют наименьший процент лесистости по Украине от общих территорий. Показатель Одесской области – 6%, Николаевской и Херсонской – 4%. И сегодня они больше других страдают от полномасштабного вторжения – первыми попали под огонь оккупантов и уже год находятся под постоянными обстрелами.

Лесничества Херсонщины до сих пор на территории временно подконтрольной агрессору — около 180 тысяч гектаров леса. В Херсонской области в 2022 году зафиксировано наибольшее количество по Украине больших пожаров – 51 случай. Площадь возгорания каждой превышает пять гектаров. Общая площадь уничтоженных лесных массивов превышает восемь тысяч гектаров. Возгорание насаждений происходит в результате проведения активных боевых действий, обстрелов ракетами, минометными и артиллерийскими снарядами.

Снегиревский район на востоке Николаевщины террористы оккупировали в марте 2022 года. Под оккупацией десять месяцев находились две тысячи гектаров лесных насаждений.

— Сейчас мы не можем оценить ущерб от «хозяйствования» незваных «гостей». У нас нет полного доступа к лесу из-за заминирования территории. То, что видим, не углубляясь в лес, не внушает оптимизма – выжженные пожарами участки, варварская вырубка, засор, – рассказал директор Южного офиса ГП «Леса Украины» Александр Грицай.

Пожар в одном из урочищ, фото: пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Площадь лесных пожаров в Николаевской области в 2022 году по сравнению с 2021 увеличилась на 38 тысяч процентов, то есть почти в 400 раз. Практически все эти масштабные возгорания произошли и дальше продолжаются на Кинбургской косе. Кинбурнское и Васильевское лесничества на полуострове занимались вместе 3600 гектаров леса. Сегодня уже пожарами уничтожены 2150 гектаров леса.

Кроме леса разрушены и здания, инженерные сооружения и пожарная техника филиалов Южного офиса.

ГП «Леса Украины» уже планирует мероприятия по лесовосстановлению поврежденных в результате полномасштабного вторжения территорий. Но прежде чем там появится такой лес, пройдет не менее пятидесяти лет.