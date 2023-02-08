Хакеры, связанные с Северной Кореей, похитили криптовалюты на 1 миллиард долларов, что явилось рекордной суммой за всю историю наблюдений.

Об этом сообщает АР со ссылкой на отчет экспертов ООН, передает Укринформ.

По их оценкам группы хакеров из КНДР, контролируемые спецслужбами страны, украли виртуальные активы на сумму 630 миллионов долларов. В то же время, по данным одной из экспертных компаний по кибербезопасности, атаки северокорейских хакеров принесли криптовалюты на сумму более 1 миллиарда. Разница в суммах может быть вызвана нестабильностью курса криптовалют, отмечают аналитики.

Как отмечается, хакеры использовали все более изобретательные методы, чтобы получить доступ как к цифровым сетям, связанным как с киберфинансами, так и для кражи потенциально ценной информации, которая может быть полезна ядерной и баллистической ракетной программам Северной Кореи.

Большинство кибератак совершено хакерами, контролируемыми Главным разведывательным бюро КНДР. Среди них группировка под названием Kimsuky, Lazarus Group и Andariel.

В отчете отмечается, что Северная Корея продолжает нарушать санкции ООН, производя ядерный материал и усовершенствуя свою программу баллистических ракет, которая «продолжала резко ускоряться».

Ранее сообщалось, что КНДР пришлет на оккупированный россиянами Донбасс своих полицейских и военных в качестве рабочих.