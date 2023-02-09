Житель села Прибужье обнаружил неподалеку от своего дома 74 патрона к автоматическому оружию и 13 дымовых шашек, после чего сдал их правоохранителям.

Об этом сообщил начальник ГУНП в Николаевской области Сергей Шайхет.

«Далее опасными находками будут заниматься специалисты. Призываю всех имеющих незарегистрированное оружие и боеприпасы сдать их в ближайшее отделение полиции. Не подвергайте себя и своих близких опасности», — отметил он.

Напомним, в Николаевской области полицейские задержали вознесенца за незаконное хранение вооружения. Ему грозит до семи лет лишения свободы.