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Число жертв землетрясений, произошедших в Турции и на северо-западе Сирии, превысило 33 000 человек, спасательные работы продолжаются.

Об этом сообщает Aljazeera.

В воскресенье количество смертей в Турции возросло до 29 605 человек, в то время как в Сирии погибли более 4 500 человек.

Организация Объединенных Наций говорит, что до 5,3 миллиона человек в Сирии могут остаться без крова после землетрясений, тогда как почти 900 000 человек срочно нуждаются в горячей пище в Турции и Сирии.

Как сообщают государственные СМИ, правительство Сирии одобрило доставку гуманитарной помощи в пострадавшие от землетрясения районы, находящиеся вне его контроля.

Турция говорит, что работает над открытием двух новых маршрутов к контролируемым повстанцами частям Сирии.

6 февраля серия сильных землетрясений поразила юг Турции и север Сирии, а затем последовали сотни дальнейших толчков. Команды спасателей до сих пор ищут выживших.