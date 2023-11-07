У Рівному судитимуть літнього чоловіка, який упродовж майже 7 років розбещував малолітню дівчинку.

Рівненська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка.

Йому інкримінують «вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи» та «зберігання дитячої порнографії без мети збуту».

За даними поліції, кривдник почав розбещувати дитину, коли йому було 55 років, а дівчинці — лише 9.

«Він заманював дитину до себе додому та на роботу ще проживаючи у Радивилівському районі, а продовжив розбещення уже в Рівному, коли він і потерпіла переїхали проживати до обласного центру», — зазначили прокурори.

Як повідомили правоохоронці, дитина нічого не розповідала батькам, оскільки з огляду на свій вік не могла усвідомлювати всіх наслідків протиправних дій з боку обвинуваченого.

Також під час обшуку житла чоловіка у лютому цього року, правоохоронці знайшли дитячу порнографію, яку він зберігав для особистого користування. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Нагадаємо, на Закарпатті у місті Мукачево затримали підозрюваного у розбещенні 8-річної дівчинки.

Також у Миколаєві жертвою розпусних дій з боку чоловіка стала 11-річна дівчинка.