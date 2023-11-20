На Одещині правоохоронці затримали чоловіка, який продавав автомат Калашникова, гранати, детонатори, пластид і тротил, які були підпільно вивезені у 2022 році з Харківщини.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

Зазначається, що правоохоронці вилучили зброю та боєприпаси на понад 35 тисяч гривень, отриманих від покупця, а також мобільний телефон з інформацією, що підтверджує протиправну діяльність.

«Поліцейські затримали зловмисника відразу після того, як він на вулиці Космонавтів продав малознайомому містянину 10 корпусів ручних осколкових гранат різного типу, дев'ять запалів з маркуванням і без, два електродетонатори, автомат Калашникова з магазинами та більше кілограма тротилу і пластида», — йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, вилучений арсенал у 2022 році нелегально завезли до Одеси з Харківської області.

Раніше, у Вознесенську Миколаївської області затримали двох мешканців міста, які вдома зберігати цілий арсенал зброї, серед якої гранати та електродетонатор.



