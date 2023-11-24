Цієї ночі російське ППО нібито збило над окупованим Кримом 13 безпілотників та ще 3 дрони – над Волгоградською областю.

Про це повідомляє Міноборони РФ.

Зазначається, що чергові засоби ППО ворога нібито збили 16 безпілотників. З них 13 були нібито знищені над Кримським півостровом, ще 3 – над Волгоградською областю.

«Сьогодні вночі припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням безпілотних літальних апаратів літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у ніч на 18 серпня, на Москву здійснено чергову атаку нібито за допомогою безпілотного літального апарату.

Також нагадаємо, 4 серпня, мешканці російського міста Новоросійськ повідомили про вибухи. Міноборони РФ заявило, що Україна, нібито, атакувала двома морськими дронами (безекіпажними катерами) військово-морську базу в місті.

Раніше, 17 липня, на Кримському мосту стався вибух, у зв'язку з чим рух на мосту був зупинений. Російські ТГ-канали повідомляють, що на мосту після вибухів «впав» проліт.

Нещодавно видання CNN опублікували ексклюзивні кадри, на яких зафіксовано момент використання експериментального морського безпілотника «Морський малюк»(Sea Baby) для атаки на Керченський міст.

Також у суботу, 12 серпня, в районі Керчі в окупованому Криму пролунали вибухи. Над переправою здійнявся дим.