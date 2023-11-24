22 листопада на фронті загинув миколаївський журналіст, військовослужбовець 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Олександр Попов.
Про це повідомляють його близькі та колеги в соцмережах.
До повномаштсбаного вторгнення Олександр Попов працював оператором на телеканалах «Суспільне. Миколаїв» та «Миколаїв» і обласній телерадіокомпанії.
Номер банківської карти сестри Олександра Олесі Симоненко для допомоги: 4323357024829422.
Редакція «НикВести» висловлює щирі співчуття рідним і близьким Олександра Попова.
22 листопада на фронті загинув миколаївський журналіст, військовослужбовець 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Олександр Попов.
Про це повідомляють його близькі та колеги в соцмережах.
До повномаштсбаного вторгнення Олександр Попов працював оператором на телеканалах «Суспільне. Миколаїв» та «Миколаїв» і обласній телерадіокомпанії.
Номер банківської карти сестри Олександра Олесі Симоненко для допомоги: 4323357024829422.
Редакція «НикВести» висловлює щирі співчуття рідним і близьким Олександра Попова.