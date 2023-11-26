Колишній офіцер американської поліції Дерек Шовін, якого визнали винним у вбивстві Джорджа Флойда, помер після того, як його поранили ножем у в’язниці.

Про це пишуть «Букви».

Дерек Шовін був поранений ножем у федеральній в’язниці іншим ув’язненим. Інцидент стався у Федеральній виправній установі в Тусоні у штаті Аризона.

За даними Бюро пенітенціарних установ, напад стався у п’ятницю, 24 листопада, близько 12:30 за місцевим часом. Співробітники в’язниці вжили рятувальних заходів для безпеки життя ув’язненого.

Після інциденту Дерека Шовіна ушпиталили до лікарні для обстеження. Ніхто зі співробітників в’язниці не постраждав. Про інцидент сповістили ФБР. При цьому було вирішено призупинити відвідування в установі, де стався напад і де перебуває близько 380 ув’язнених.

Згодом стало відомо, що Дерека Шовіна не вдалося врятувати.

«Тосканський медичний центр в Аризоні повідомляє про смерть Дерека Шовіна, який був доставлений до реанімації після ножового поранення у федеральній в’язниці», — йдеться в повідомленні.

У травні 2020 року у Міннеаполісі афроамериканець Джордж Флойд загинув після затримання поліцією. Після цього у США спалахнули протести руху Black Lives Matter, вони набули безпрецедентних масштабів.

У 2021 році у США засудили колишнього поліцейського Дерека Шовіна за вбивство Флойда. Його звинуватили в убивстві 2 й 3 ступеня та ненавмисному вбивстві 2 ступеня. Адвокати стверджували, що вбивство Флойда було помилкою.