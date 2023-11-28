На Миколаївщині після негоди повністю відкритий проїзд для всіх видів транспорту до Києва Н-24 та до Одеси М-14. Т-15-06 від Миколаєва до Берізок і Т-15-07 від Миколаєва до мікрорайону Мала Корениха.

Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Зазначається, що по області на дорогах працює від ДП «Агентства місцевих доріг Миколаївської області» 15 одиниць техніки, 25 працівників. У режимі чергування перебувають 12 одиниць техніки та 25 працівників. Від Служби відновлення та розвитку інфраструктури Миколаївської області 42 одиниць техніки, 58 працівників. У режимі чергування перебувають 6 одиниць техніки та 8 працівників.

«Залишається заборона руху проїзду всіх категорій транспортних засобів на ділянках доріг — Т-15-06, Т-15-04, Т-15-13, Т-15-15», — йдеться в повідомленні.

На території області створено 402 «Пункти незламності», які виконують у тому числі функції пунктів обігріву.

За цю ніч енергетиками АТ «Миколаївобленерго» було відновлено харчування 10 тисяч споживачів. Роботи продовжуються — в очікуванні 123 населених пункти.

Нагадаємо, ввечері 25 листопада Миколаїв та область накрив сильний снігопад. На дорогах міста почала працювати техніка комунального підприємства «ЕЛУ Автодоріг».

На дорогах державного значення М-15 Одеса-Рені (на Бухарест) та М-28 Одеса — Южне — /М-14/ (об’їзд Одеси) тимчасово перекрили рух для великовантажних автомобілів.

26 листопада у Миколаївській області погода лише погіршилася. На чергування заступили 13 одиниць спеціальної техніки для обробки доріг реагентами та навантажувач КП «ЕЛУ автодоріг».

В Україні через заметіль перекрили рух транспорту на 14 автодорогах, рятувальники відбуксирували 840 автівок та надали допомогу понад 1900 людям.

Рятувальники Миколаївської області за добу, з 26 листопада по 7 ранку 27 листопада, витягли зі снігових заметів 84 транспортних засоби.