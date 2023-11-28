Дружину керівника Головного управління розвідки Маріанну Буданову отруїли важкими металами. Жінка перебуває у лікарні.

Про це повідомляє «Бабель» із посиланням на джерела у розвідці.

За даними видання, Маріанну Буданову після тривалого погіршення стану здоров'я госпіталізували. Наразі вона вже завершує курс лікування.

За словами співрозмовника в ГУР, їй діагностували ураження важкими металами.

«Ці речовини жодним чином не використовуються в побуті і воєнній справі. Їхня наявність може вказувати на цілеспрямовану спробу отруєння конкретної людини», — зазначили у розвідці.

Нагадаємо, що керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповів, що його дружина Маріанна живе разом із ним у його робочому кабінеті.