Дружину керівника Головного управління розвідки Маріанну Буданову отруїли важкими металами. Жінка перебуває у лікарні.
Про це повідомляє «Бабель» із посиланням на джерела у розвідці.
За даними видання, Маріанну Буданову після тривалого погіршення стану здоров'я госпіталізували. Наразі вона вже завершує курс лікування.
За словами співрозмовника в ГУР, їй діагностували ураження важкими металами.
«Ці речовини жодним чином не використовуються в побуті і воєнній справі. Їхня наявність може вказувати на цілеспрямовану спробу отруєння конкретної людини», — зазначили у розвідці.
Нагадаємо, що керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповів, що його дружина Маріанна живе разом із ним у його робочому кабінеті.
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Дружину керівника Головного управління розвідки Маріанну Буданову отруїли важкими металами. Жінка перебуває у лікарні.
Про це повідомляє «Бабель» із посиланням на джерела у розвідці.
За даними видання, Маріанну Буданову після тривалого погіршення стану здоров'я госпіталізували. Наразі вона вже завершує курс лікування.
За словами співрозмовника в ГУР, їй діагностували ураження важкими металами.
«Ці речовини жодним чином не використовуються в побуті і воєнній справі. Їхня наявність може вказувати на цілеспрямовану спробу отруєння конкретної людини», — зазначили у розвідці.
Нагадаємо, що керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповів, що його дружина Маріанна живе разом із ним у його робочому кабінеті.