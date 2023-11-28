Миколаївські прокурори оголосили підозру двом мешканцям Херсонської області за фактом колабораційної діяльності.

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

За даними слідства, підозрювані, перебуваючи на тимчасово окупованій території Херсонської області, погодилися на співпрацю з окупаційною владою. Вони добровільно вступили на службу до незаконно створеного окупантами правоохоронного органу — «Генический районный отдел полиции Главного управления МВД Херсонской области».

Зокрема, одного з чоловіків призначено на посаду «исполняющего обязанности заместителя начальника следственного отделения», іншого — на посаду «временно исполняющего обязанности следователя следственного отделения» з присвоєнням спеціального звання «старший лейтенант полиции».

На «посадах» підозрювані виконували вказівки окупаційної влади, забезпечуючи функціонування псевдоправоохоронного органу.

Раніше повідомлялось, що Служби безпеки викрила в Одесі ворожого агента, який діяв за завданням головного управління генштабу ЗС РФ — зловмисник розвідував позиції Сил оборони на території регіону працюючи водієм у благодійній організації.

Також у Миколаєві затримали 57-річного чоловіка, який збирав та передавав ворогу дані про місця дислокації ЗСУ та військової техніки.