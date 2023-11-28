На автодорозі Миколаїв — Одеса утворилась багатокілометрова пробка.

Про це у вайбер-групі ДТП і шляхи Миколаєва повідомляють водії, пишуть «НикВести».

Люди радять не виїжджати у далеку дорогу, бо майже дві години стоять у заторі.

«Хто планує їхати з Одеси на Миколаїв, передумайте і лягайте спати краще там. Майже година без руху», — повідомляє водій.

У відповідь йому інші водії повідомляють, що рух ускладнюється тим, що автівки виїзджають по зустрічній полосі та стоять на узбіччях дороги.

Крім того, станом на зараз у Миколаєві також ускладнено рух транспорту у центрі.

Раніше у Миколаївській області відкрили для легкового транспорту ще три дороги.

Нагадаємо, ввечері 25 листопада Миколаїв та область накрив сильний снігопад. На дорогах міста почала працювати техніка комунального підприємства «ЕЛУ Автодоріг».

На дорогах державного значення М-15 Одеса — Рені (на Бухарест) та М-28 Одеса — Южне — /М-14/ (об’їзд Одеси) тимчасово перекрили рух для великовантажних автомобілів. Внаслідок негоди в Одеській області 26 листопада лише за кілька годин сталось майже 50 автомобільних аварій.

В Миколаївській області станом на день 26 листопада відновили електропостачання в 10 населених пунктах, що були знеструмлені внаслідок негоди. Ще 61 населений пункт поки без світла.

У ДСНС повідомляли, що рятувальники Миколаївської області за добу, з 26 листопада по 7 ранку 27 листопада, витягли зі снігових заметів 84 транспортних засоби.

В Україні через заметіль перекрили рух транспорту на 14 автодорогах, рятувальники відбуксирували 840 автівок та надали допомогу понад 1900 людям.