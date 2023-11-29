Російська армія знову завдала ударів по Херсону з окупованого лівобережжя. Внаслідок обстрілу в деяких районах міста є перебої з електрикою.
Про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко.
Зазначається, що через обстріли зазнали пошкодження будинки.
«Після 14.00 армія РФ з тимчасово окупованого лівобережжя вдарила по Херсону. Вибухи лунали у різних частинах міста», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що українські захисники 28 листопада вдарили по будівлі з росіянами у тимчасово захопленому селі в Херсонській області під час ворожої наради. Ліквідовані високопосадовці армії РФ.
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Російська армія знову завдала ударів по Херсону з окупованого лівобережжя. Внаслідок обстрілу в деяких районах міста є перебої з електрикою.
Про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко.
Зазначається, що через обстріли зазнали пошкодження будинки.
«Після 14.00 армія РФ з тимчасово окупованого лівобережжя вдарила по Херсону. Вибухи лунали у різних частинах міста», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що українські захисники 28 листопада вдарили по будівлі з росіянами у тимчасово захопленому селі в Херсонській області під час ворожої наради. Ліквідовані високопосадовці армії РФ.