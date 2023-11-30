У будівлі старого млина в шотландському місті Селкерк поліцейські виявили велику партію марихуани.

Про це повідомляє ВВС.

Уточнюється, що вартість наркотиків, виявлених під час поліцейського обшуку, становить 1,2 мільйона фунтів стерлінгів (понад 1,5 мільйона доларів США).

Під час поліцейської операції нікого не затримали.

Нагадаємо, у Вознесенському районі Миколаївщини правоохоронці затримали групу з п’яти людей, яка займалася виготовленням та збутом психотропу PVP.