Росію вперше не обрали до виконавчої ради Організації з заборони хімічної зброї. Зокрема, обрали Україну, Литву та Польщу на 2024-2026.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

«Рішення ухвалено. 21 країну-члена ОЗХЗ обрано до виконавчої радиі, - йдеться в повідомленні ОЗХЗ у соцмережах, оприлюдненому за підсумками голосування на 28 Конференції країн організації.

Серед членів ради з регіону Східної Європи не фігурує Росія, як це було раніше. До цієї групи цього року обрали Україну, Польщу та Литву.

Нагадаємо, що міжнародний суд ООН розгляне другу справу за позовом України проти РФ «Про звинувачення у скоєнні геноциду відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду і покарання за нього».





