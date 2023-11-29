Двоє підлітків намагалися вчинити теракт у Кельні. Федеральне відомство з охорони конституції Німеччини отримало інформацію про користувача Telegram, який міг підтримувати терористичну організацію «Ісламська держава».

Про це пише видання Bild.

Зазначається, що теракт мав відбутися 1 грудня, у п'ятницю. Усі задіяні органи безпеки по всій країні були негайно попереджені.

За інформацією видання, що ісламістами виявилися уродженець Афганістана Едріс Д. (15) з Буршайда. Також, слідчі швидко з’ясували, що 15-річний хлопець також тісно спілкувався з 16-річним росіянином Расулом М. з Віттстока (Бранденбург), який відомий правоохоронцям, як симпатик терористичної організації «Ісламська держава» та поширював терористичну пропаганду.

Окрім того, що Расул М. хотів приїхати до свого товариша 1 грудня, щоб організувати в Кельні теракт з використанням саморобних запальних пристроїв або невеликої вантажівки.

Нагадаємо, що Служба безпеки України зібрала масштабну доказову базу на засекреченого російського спецслужбіста, який планував теракт у центрі Києва у 2014 році та організував вибух «банки з медом» на блокпосту ЗСУ поблизу Луганська у 2015 році.