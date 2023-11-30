В Одеській області затримали лікаря, який виготовляв за 5 500 доларів фіктивні документи для звільнення зі служби.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, лікар, діючи з корисливих мотивів, за гроші організував протиправну схему виготовлення фіктивних документів про наявність у військовослужбовців хвороби, яка є підставою для звільнення з лав ЗСУ та інших військових формувань України.

За 5 500 доларів він пообіцяв військовослужбовцю виготовити та надати документи, які стали б законною підставою для його звільнення у запас. Під час одержання хабаря, яке відбувалось під контролем правоохоронців, лікаря затримали за статтею 208 КПК України.

Наразі готується клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу. Досудове розслідування здійснювали ГУ Нацполіції в Одеській області, оперативний супровід — УСР в Одеській області ДСР Нацполіції України.

Нагадаємо, до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна засуджено головного бухгалтера управління Первомайської міської ради, яка заволоділа бюджетними коштами у сумі майже вісім мільйонів гривень.