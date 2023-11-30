У 2024 році ТОВ «СП «ПАЕК» збільшить земельні площі під овочівництво до 2000 гектарів.

Про це повідомляє преслужба «ПАЕК».

За словами власника компанії, аграрія Юрія Кормишкіна, значні інвестиції спрямовано в будівництво нових теплиць під вирощування розсади та овочів.

«Овочевий потенціал компанії. Цьогоріч ми збільшили загальну площу під овочівництво до 300 га, нам вдалося зібрати два врожаї овочів, що є позитивним чинником для майбутнього розвитку даного напрямку. На 2024 рік плануємо збільшити площі під овочами до 2000 га. Заплановано значне інвестування в тепличні комплекси для вирощування розсади та у систему зрошування. План мінімум – 10 сучасних теплиць», — розповідає власник ТОВ «СП «ПАЕК».

Як повідомив Юрій Кормишкін, в уже збудованих теплицях посіяли редиску.

«Ми відкриваємо для себе нові напрямки в овочівництві, вивчаємо нові культури. Сьогодні вже в збудованих теплицях висаджена редиска, є перші сходи. Будуємо ще ряд теплиць для сезону 2024 року!!!», — зазначив Юрій Кормишкін.

Нагадаємо, миколаївська компанія «ПАЕК», яка спеціалізується на вирощуванні зернових, бобових і олійних культур, диверсифікувала бізнес, розпочавши овочевий напрямок.