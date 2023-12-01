Армія оборони Ізраїлю заявила, що угруповання ХАМАС порушило угоду про припинення вогню та обстріляло південну частину країни ракетами. У відповідь ЦАХАЛ відновлює бойові дії в Газі.

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«ХАМАС порушив оперативну паузу і, крім того, обстріляв ізраїльську територію», — наголосив ЦАХАЛ.

Ракети з Гази вилетіли близько 7-ї ранку за місцевим часом у бік південного кібуцу Холіт.

«Залізний купол» для перехоплення не запускали, оскільки ракети поцілили в безлюдну місцевість. Раніше, близько 6-ї ранку, було ще кілька пусків ракет.

Напередодні 30 листопада армія оборони Ізраїля (ЦАХАЛ) заявила про продовження перемир’я з ХАМАСом.

24 листопада о 7 ранку між Ізраїлем та терористичним угрупуванням ХАМАС розпочалося чотириденне перемир’я, укладене за посередництва Катару для звільнення заручників.