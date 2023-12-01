Армія оборони Ізраїлю заявила, що угруповання ХАМАС порушило угоду про припинення вогню та обстріляло південну частину країни ракетами. У відповідь ЦАХАЛ відновлює бойові дії в Газі.
Про це повідомляють ЗМІ
«ХАМАС порушив оперативну паузу і, крім того, обстріляв ізраїльську територію», — наголосив ЦАХАЛ.
Ракети з Гази вилетіли близько 7-ї ранку за місцевим часом у бік південного кібуцу Холіт.
«Залізний купол» для перехоплення не запускали, оскільки ракети поцілили в безлюдну місцевість. Раніше, близько 6-ї ранку, було ще кілька пусків ракет.
Напередодні 30 листопада армія оборони Ізраїля (ЦАХАЛ) заявила про продовження перемир’я з ХАМАСом.
24 листопада о 7 ранку між Ізраїлем та терористичним угрупуванням ХАМАС розпочалося чотириденне перемир’я, укладене за посередництва Катару для звільнення заручників.
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Армія оборони Ізраїлю заявила, що угруповання ХАМАС порушило угоду про припинення вогню та обстріляло південну частину країни ракетами. У відповідь ЦАХАЛ відновлює бойові дії в Газі.
Про це повідомляють ЗМІ
«ХАМАС порушив оперативну паузу і, крім того, обстріляв ізраїльську територію», — наголосив ЦАХАЛ.
Ракети з Гази вилетіли близько 7-ї ранку за місцевим часом у бік південного кібуцу Холіт.
«Залізний купол» для перехоплення не запускали, оскільки ракети поцілили в безлюдну місцевість. Раніше, близько 6-ї ранку, було ще кілька пусків ракет.
Напередодні 30 листопада армія оборони Ізраїля (ЦАХАЛ) заявила про продовження перемир’я з ХАМАСом.
24 листопада о 7 ранку між Ізраїлем та терористичним угрупуванням ХАМАС розпочалося чотириденне перемир’я, укладене за посередництва Катару для звільнення заручників.