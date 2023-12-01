У Вознесенському районі поліцейські встановлюють місцезнаходження 15-річної Карини Шаманської.

Про це повідомляє Національна поліція Миколаївської області.

Зазначається, що 1 грудня до чергової частини Вознесенського райуправління звернулася мешканка Бузької громади з повідомленням про те, що її донька Шаманська Карина Миколаївна 2008 року народження три дні тому пішла з дому у с. Бузьке й досі не повернулася, про місце її знаходження нічого невідомо.

Прикмети: зріст 160 сантиметрів, повної статури, довге чорне волосся.

Була одягнена у куртку чорного кольору, чорний спортивний костюм, білі кросівки з чорними вставками.

Правоохоронці звертаються до небайдужих громадян, які можуть допомогти у встановленні місць перебування дівчини або надати будь-яку іншу корисну інформацію, повідомити про це до чергової частини Вознесенського районного управління поліції за адресою: місто Вознесенськ, вулиця Київська, 13 або за телефонами: 0234) 3-31-51; 0669125027.

Раніше повідомлялося, що Національна поліція представила мобільний застосунок Reunite Ukraine, який має допомогти у возз’єднанні українських родин, які втратили зв'язок через війну або були незаконно депортовані.