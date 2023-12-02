В Баштанці, що на Миколаївщині 1 грудня рятувальники ліквідували пожежу легкового автомобіля.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Миколаївській області.

О 8:44 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про займання легкового автомобіля Nissan X-Trail. До місця направили рятувальників. По прибуттю з’ясувалось, що займання виникло під час руху транспортного засобу. Пожежу на площі пʼять квадратних метрів ліквідували, її причина встановлюється.

Нагадаємо, на Миколаївщині зіткнулися та загорілися два легковики, внаслідок чого одна жінка загинула, ще четверо людей травмовані.