На Миколаївщині затримали браконьєра, який виловив риби на ₴192 тисячі

На Миколаївщині затримали браконьєра, який виловив риби на ₴400 тисяч. Фото: Нацполіція

У селі Лимани Миколаївського району 11 вересня поліція разом із представниками рибоохоронного патруля затримала чоловіка, який за допомогою сіток незаконно ловив рибу.

Про це повідомляє Головне управляння Національної поліції в Миколаївській області.

Зазначається, що рибалка виловив 56 рибин, тим самим завдав державі збитків на понад 192 тисячі гривень.

Поліцейські вилучили 49 сазанів, 7 сріблястих карасів та ліскову сітку. Вилучений біоресурс вони передали на відповідальне зберігання рибоохоронному господарству.

Слідчі поліції розпочали досудове розслідування за незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом, що передбачає частина 1 статті 229 Кримінального кодексу України.

Чоловіку загрожує покарання від штрафу до обмеження волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, у Березанській громаді Миколаївської області поліцейські викрили двох рибалок, які за допомогою сіток незаконно виловили рибу та креветки.