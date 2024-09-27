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Росіяни вдарили по управлінню поліції у Кривому Розі: рятувальники розбирають завали

Росіяни завдали удару по управлінню поліції у Кривому Розі. Фото: ДСНСРосіяни завдали удару по управлінню поліції у Кривому Розі. Фото: ДСНС

Вранці 27 вересня атакувала Кривий Ріг. Ракета прилетіла по районному управлінню поліції загинула жінка.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

Станом на 13:13 відомо про одну загиблу і п'ятьох поранених, але під завалами можуть бути інші люди.  Двох поранених госпіталізували.

«Близько 9:15 ворог завдав ракетний удар по районному управлінню поліції, наразі відомо, що внаслідок влучання є постраждалі. Під завалами можуть перебувати люди. В результаті влучання руйнувань зазнала адміністративна будівля, пошкоджено приватні будинки, розташовані поруч», – йдеться у повідомленні.

Росіяни завдали удару по управлінню поліції у Кривому Розі. Фото: ДСНСРосіяни завдали удару по управлінню поліції у Кривому Розі. Фото: ДСНС
Росіяни завдали удару по управлінню поліції у Кривому Розі. Фото: ДСНСРосіяни завдали удару по управлінню поліції у Кривому Розі. Фото: ДСНС
Росіяни завдали удару по управлінню поліції у Кривому Розі. Фото: ДСНСРосіяни завдали удару по управлінню поліції у Кривому Розі. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що у четвер, 26 вересня, російські війська вдарили по критичній інфраструктурі, освітньому закладі та житлових кварталах Херсону та області. Пошкодили сільгосптехніку та автівку «швидкої». Внаслідок обстрілу одна людина загинула, ще 19 отримали поранення.

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