Екоінспекція виявила на Миколаївщині порушника, який перевозив незаконно зрубані дрова
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- Аліса Мелік-Адамян
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18:45, 28 вересня, 2024
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На території Арбузинської громади 26 вересня виявили виявили громадянина, який перевозив незаконно зрубані дрова.
Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.
Як з'ясували екоінспектори та присутні правоохоронці, дрова були розміщені в причепі та салоні автомобіля. За фактом правопорушення було складено протокол за частиною 1 статті 65 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Громадянину загрожує штраф у розмірі 510 гривень.
Триває подальша перевірка обставин правопорушення.
Нагадаємо, в Миколаївській області судитимуть трьох осіб за незаконну вирубку лісу, що завдала шкоди екології на суму понад 1 мільйон гривень.