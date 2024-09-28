Екоінспекція виявила на Миколаївщині порушника, який перевозив незаконно зрубані дрова

На території Арбузинської громади 26 вересня виявили виявили громадянина, який перевозив незаконно зрубані дрова.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

Як з'ясували екоінспектори та присутні правоохоронці, дрова були розміщені в причепі та салоні автомобіля. За фактом правопорушення було складено протокол за частиною 1 статті 65 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Громадянину загрожує штраф у розмірі 510 гривень.

Триває подальша перевірка обставин правопорушення.

Нагадаємо, в Миколаївській області судитимуть трьох осіб за незаконну вирубку лісу, що завдала шкоди екології на суму понад 1 мільйон гривень.