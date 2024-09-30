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Частина вулиць Миколаєва сьогодні буде без світла через планові ремонтні роботи: перелік адрес

Електрична лампа, фото з відкритих джерелЕлектрична лампа, фото з відкритих джерел

Сьогодні, 30 вересня, у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

  • вул. Лазурна;
  • пр. Центральний;
  • вул. 6 Слобідська;
  • вул. Колодязна.

Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 16:00 вечора за адресами:

  • пр. Героїв України;
  • пров. Парусний.

Крім того, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 19:00 вечора за адресами:

  • вул. В. Благовісного;
  • вул. Шевченка;
  • вул. Робоча.

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

  • пров. Колективний;
  • вул. Машинобудівна;
  • СВТ Путієць;
  • вул. Січова;
  • вул. Тепла;
  • вул. Лисенка.

Відключення світла на Миколаївщині

Як відомо, відключення електроенергії по всій Україні повернулись із середини травня 2024 року. Основна причина, через яку це сталось — відновлення масштабних обстрілів енергетики росіянами, які за останні три місяці знищили 9,2 ГВт української генерації.

В уряді пояснили, що відключення триватимуть до серпня-вересня. А взимку дефіцит в енергосистемі прогнозується навіть за високих температур.

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство енергетики та «Укренерго» мають розробити постанову, яка регулюватиме «справедливі графіки вимкнень світла споживачам».

В Миколаєві та області відключення відбуваються згідно черг, на які регіон розподілений за графіком «Миколаївобленерго» — всього їх 6. Список адрес за чергами можна переглянути за посиланням.

Також в «Миколаївобленерго» презентували пошукову систему, яка має допомогти споживачам легше орієнтуватись у графіках та відключеннях електроенергії.

Варто також зазначити, що майже весь цей час світло вимикали за погодинними графіками на 2 години в одній черзі, однак 4 червня у Миколаєві та області ввели спеціальні графіки аварійного відключення. Світла в споживачів не було по 5-6 годин.

Через відсутність електропостачання при введенні графіків відключень в Миколаєві годинами можуть не працювати трамваї та тролейбуси.

15 липня на сайті Кабінету міністрів з'явилася петиція про несправедливий розподіл електроенергії між регіонами України. Наразі вона набрала понад 4 тисячі підписів.

На тривалі відключення світла в Миколаївській області, які досягли по 16-18 годин вплинув також факт поломки на Південноукраїнській атомній електростанції

Також нещодавно близько 100 вулиць Миколаєва залишились без світла через ремонт мереж.

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